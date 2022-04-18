Сбербанк остановил масштабную атаку на банковские карты россиян со стороны украинского разработчика

Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика, сообщают РИА Новости. Компания из Украины проводила массовые списания со счетов клиентов сбербанка. Количество операций доходило до десятка тысяч в минуту.

«Причем все было совершенно легально, ведь они продавали в приложениях легальные услуги — подписку на планы питания, фитнес-программы и прочее. В один день компания инициировала массовые списания по всей накопленной базе данных», – рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Разработчик владеет 50 различными официальными приложениями, через которые, нарушая требований международных платежных систем, собирал и хранил данные банковских карт пользователей.