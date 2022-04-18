В Омской области при пожаре в сосновом бору сгорел детский лагерь

Пожар на свалке стал причиной возгорания соснового бора в Черлакском районе, сообщают в пресс-службе ГУ лесного хозяйства. Площадь лесного пожара — 95 га. В результате было уничтожено несколько зданий закрытого детского лагеря.

Как сообщается на сайте прокуратуры Омской области, сейчас проводится проверка соблюдения требований законодательства в связи с пожаром.

Будет дана правовая оценка действий органов власти и должностных лиц, ответственных за проведение профилактических мероприятий в пожароопасный сезон.

Кроме этого, на контроле прокуратуры и проверка правоохранительных органов по установлению причин и обстоятельств появления и распространения огня. В числе приоритетной рассматривается версия неосторожного обращения с огнём в лесу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина