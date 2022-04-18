На границе Горно-Алтайска и Маймы пожар растянулся на 15 км

Возгорание сухой травы произошло на горе в урочище Страшный Лог на границе Горно-Алтайска и Маймы, длина кромки ландшафтного пожара достигла 15 км. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС РФ по Республике Алтай.

— Угрозы населённым пунктам нет. В ликвидации пожаров задействовано 58 человек и 16 единиц техники, — сообщили в пресс-службе.

Особый противопожарный режим действует на территории Горно-Алтайска, Чемальского и Майминского районов.

Фото: © РИА Новости / МЧС РФ