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В Назаровском районе выявлено мошенничество при озеленении посёлка

Главная Общество
Красноярск
12:56 18 Апреля 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, мошенничество
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Индивидуальный предприниматель в 2020 году заключила муниципальный контракт на выполнение услуг по озеленению центральной площади районного посёлка, рассказали в МО МВД России «Назаровский».

Необходимые работы были выполнены. Злоумышленница по фиктивным документам заключила ещё дополнительное соглашение на 214 тысяч рублей. при этом она сообщила второй стороне о необходимости увеличения суммы расходов, а именно финансирование было нужно для дополнительного привоза земли для озеленения. Получив деньги, ИП своих обязательств не выполнила.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по статье — до 2 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / МВД "МЕДИА"

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