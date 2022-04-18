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За выходные в Красноярском крае потушили 58 лесных пожаров

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Красноярск
12:41 18 Апреля 2022
общество, происшествия, лесные пожары, в красноярском крае
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За выходные сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили 58 лесных пожара на площади 735 га в Ермаковском, Краснотуранском, Дзержинском, Иланском, Балахтинском, Минусинском, Канском, Ирбейском, Березовском, Манском, Емельяновском, Большемуртинском, Новоселовском, Каратузском, Идринском, Сухобузимском, Тюхтетском, Нижнеингашском, Шушенском, Партизанском, Абанском, Курагинском, Рыбинском, Саянском, Ужурском, Уярском, Шарыповском районах. При тушении были задействованы более 1 050 человек и 187 единиц спецтехники, сообщается на сайте правительства Красноярского края. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к очагам возгораний привлекались 8 воздушных судов.

Предварительно, на лес огонь перешёл с земель иных категорий и по вине местного населения.

18 апреля в регионе действуют 15 лесных пожаров на площади 453 га в Дзержинском, Большемуртинском, Емельяновском, Каратузском, Ермаковском, Канском, Березовском, Балахтинском и Саянском районах.

В районах леса по условиям погоды патрулируют наземные группы краевого Лесопожарного центра, а также следят с помощью 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Жителям края запрещено сжигать сухую траву, разводить костры на землях сельхозназначения. Владельцам земельных участков, граничащих с лесом, необходимо обеспечить пожарную безопасность. То есть нужно очистить полосу шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить участок от леса минерализованной полосой или противопожарным барьером.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © правительство Красноярского края

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