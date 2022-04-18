Вынесен приговор бывшему главе Балахтинского района

Суд вынес приговор бывшему главе Балахтинского района, который признан виновным по ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края, в декабре 2017 года подсудимый дал поручение подчинённым оплатить неисполненный муниципальный контракт на строительство 8 домов для молодых семей и специалистов по программе, направленной на развитие сельского хозяйства.

Муниципальному образованию причинён ущерб 4,7 млн рублей. Суд приговорил бывшего главу к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с возложением запрета занимать муниципальные должности в органах местного самоуправления сроком на 5 лет.

Суд возложил на муниципалитет обязанность выполнить в домах ремонты и привести их в пригодное для проживания состояние. Администрацией разработана техническая документация на выполнение работ.

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруких