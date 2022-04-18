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Вынесен приговор бывшему главе Балахтинского района

Главная Общество
Красноярск
12:00 18 Апреля 2022
глава, в красноярском крае, общество, суд
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Суд вынес приговор бывшему главе Балахтинского района, который признан виновным по ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края, в декабре 2017 года подсудимый дал поручение подчинённым оплатить неисполненный муниципальный контракт на строительство 8 домов для молодых семей и специалистов по программе, направленной на развитие сельского хозяйства.

Муниципальному образованию причинён ущерб 4,7 млн рублей. Суд приговорил бывшего главу к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с возложением запрета занимать муниципальные должности в органах местного самоуправления сроком на 5 лет.

Суд возложил на муниципалитет обязанность выполнить в домах ремонты и привести их в пригодное для проживания состояние. Администрацией разработана техническая документация на выполнение работ.

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруких

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