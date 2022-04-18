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Красноярск занял первое место в России по количеству сусликов

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Красноярск
12:25 18 Апреля 2022
красноярск, рейтинг
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Красноярск назвали столицей сусликов. Специалисты Aviasales сделали подборку мест, где в России живут эти грызуны и Татышев-парк в краевой столице занял первое место в рейтинге. Напомним, что остров называют «царством сусликов» не только, из-за их количества, но и инфраструктуры, вроде пешеходного перехода и суслик-пабов, где грызуны могут перекусить орехами и другими вкусностями. 

«Сейчас на острове идет благоустройство детской площадки «Маленький Татышев», к июлю этого года там появятся два больших суслика. Их установят на искусственных холмах, ребятишки смогут лазить сквозь холмы через «норки», – отметила специалист по связям с общественностью МАУ «Татышев-парк» Екатерина Киселева.

Кроме Красноярска, в рейтинг попал Челябинск, оренбургский заповедник и Калмыкия. Как отметили в Aviasales, свою роль сыграла и доступность: до красноярских сусликов можно добраться пешком, а вот в Калмыкии их можно увидеть только в заповеднике, вход в который обойдётся в 500 рублей.

Фото: © РИА Новости / Вера Костамо

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