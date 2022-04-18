Организаторы красноярской «Музейную ночи» начали возвращать деньги за билеты

Организаторы 37-й «Музейной ночи» в Красноярске начали возвращать деньги за билеты. Напомним, что событие, проходившее в музейном центре «Площадь Мира», вызвало большой ажиотаж среди красноярцев, однако, большие очереди у входов в здание не дали многим попасть на выставку.

Как отметили в музее, скорость пропуска затруднялась ещё и тем, что многие зрители приносили с собой алкоголь, ножи, отвертки и даже пассатижи. Всё это изымалось на месте.

«Все, кто не смог вчера попасть на «Музейную ночь», могут вернуть деньги за билеты в кассе музея по заявлению с помощью паспорта, или отправив заявление на почту музея info@mira1.ru. Деньги будут возвращены в течении 10 дней», – уточнили организаторы.

Касса работает:

Вторник, среда, пятница, суббота и воскресенье с 11:00 до 18:30, по четвергам с 13:00 до 20:30. Понедельник – выходной.

Фото: © Александр Жуковец