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Азбука детской безопасности от Sibnovosti.ru

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Красноярск
11:00 18 Апреля 2022
общество, в красноярском крае, дети, безопасность
Автор: Татьяна Ларионова
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Совсем немного времени осталось до майских праздников, а там и летние каникулы не за горами. В эти дни у ребенка появляется много свободного времени, которое, зачастую, он проводит без присмотра взрослых. По статистике, именно в дни школьных каникул с детьми происходит максимальное число чрезвычайных ситуаций. Sibnovosti.ru постарается исправить ситуацию. Ежемесячно мы публикуем статьи и новости, которые становятся своеобразной памяткой для ребят и их родителей.  «Азбука детской безопасности» предоставляет пошаговую инструкцию для родителей, как защитить ребенка.

Вопросы безопасности ребенка в условиях городской среды, давно стали одними из самых главных для любого родителя. Находиться рядом со своим чадом 24 часа в сутки невозможно, именно поэтому важно подготовить ребенка, четко объяснить детям несколько главных правил безопасности на улице.

 Сегодня главная тема нашей статьи - "Безопасность на улице".

Азбука детской безопасности от Sibnovosti.ru

Правило №1:

Выучите с ребенком наизусть номер мобильного телефона одного из родителей. Кажется, что это «мелочи» - ведь в телефоне ребенка забиты все номера родных и близких, но ведь смартфон может быть украден, утерян, поврежден. А теперь представьте, что ребенок оказался в экстремальной ситуации и без связи с родными.  Знание номера папы, мамы или бабушки, он сможет избежать многих проблем. Прохожие не откажут ребенку в просьбе позвонить маме, в крайнем случае, наберут номер под диктовку сами, и сообщат о местонахождении малыша.

Правило №2:

Научите ребенка не доверять незнакомцам. Речь идет не только о взрослых дядьках подозрительного и устрашающего вида. Статистика давно говорит о том, что дети охотно доверяют «тетенькам», которые могут действовать в паре с преступником. Да, как это не прискорбно звучит, но злоумышленники, задумавшие похищение, нередко работают в паре или даже группой. А какая-то «добрая тетя» может стать «приманкой» для доверчивого ребенка. Очень подробно Sibnovosti.ru рассказывали об этих правилах здесь.

Правило №3:

Расскажите ребенку, как следует поступить, если к нему на улице пристали незнакомцы. И обязательно учитывайте, что рассказывать нужно не только о злых «дядьках», но и о добрых тётях (см. правило №2). Особенно важно объяснить это дошкольнику или ребенку младшего школьного возраста.  Если человек хочет увести малыша с детской площадки, людной улицы, из магазина – нужно объяснить ребенку, какими должны быть его действия. Зачастую малыш не может сказать «нет» взрослому или подобрать правильные слова, чтобы привлечь внимание окружающих. Поэтому объясните своему ребенку, что лучшая реакция в таких случаях, это крик. Да, нужно кричать, вырываться и убегать в сторону.

Правило №4:

Научите ребенка соблюдать осторожность не только с незнакомцами. К сожалению, очень часто опасность может исходить и от тех взрослых, с которыми ребенок так или иначе контактировал и неоднократно встречал: продавцам в магазине, дворникам, соседям. Если кто-то из этих людей обращается к ребенку с предложением, например, пойти куда-то вместе, ребенок должен знать, что соглашаться ни в коем случае нельзя.

Правило №5:

Во всех непонятных ситуациях, когда даже небольшая опасность исходит от посторонних людей, ребенок должен уметь привлечь к себе внимание. Для этого нужно громко кричать: «Помогите!», «Мне страшно!», «Отпустите!», «Не пойду», «Я его не знаю». Это привлечет внимание взрослых, которые, наверняка, придут на помощь ребенку. 

Правило №6:

Научите ребенка правильно убегать. Казалось бы, чего сложного в этом правиле, но! Вспомните себя, когда вы были ребенком: в случае опасности естественная реакция малыша – спрятаться. Убегая от опасности нельзя следовать инстинктам и бежать в подъезд, переулок или подвал. Там малыш будет совершенно беспомощен перед злоумышленником. Научите ребенка бежать к людям. Можно забежать в магазин, не прятаться, а стремиться в самую гущу, и при этом громко звать на помощь.

Правило №7:

Не переусердствуйте. Не запугивайте ребенка, прививая правила безопасности на улице. Постарайтесь соблюдать меру. Ребенок должен четко понимать, кому он может верить, а на какие просьбы должен всегда отвечать отказом. И, конечно же, ребенок должен помнить, что не все прохожие - злодеи.

 Фото на главной:©Кирилл Каллиников/РИА Новости; внутри статьи - архив Sibnovosti.ru 

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