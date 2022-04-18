В Красноярске состоялось общественное обсуждение проекта экологической перестройки КрАЗа

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, обсудил с общественностью Красноярска проект экологической перестройки Красноярского алюминиевого завода. На встрече было подчеркнуто, что перестройка КрАЗа приведет к кардинальному сокращению вредных выбросов и улучшению качества жизни в городе.

Программа перестройки Красноярского, Братского, Иркутского и Новокузнецкого алюминиевых заводов, объявленная РУСАЛом в начале 2021 года, включает в себя демонтаж части старых корпусов заводов и строительство вместо них новых предприятий с использованием самых современных и экологичных технологий., разработанных инженерами Компании. Это беспрецедентный по масштабу проект и для алюминиевой отрасли России.

В рамках разработки планов перестройки заводов РУСАЛ проводил подробную оценку проектов на предмет воздействия на окружающую среду (ОВОС). Материалы проектной документации и результаты ОВОС в обязательном порядке проходят общественное обсуждение. КрАЗ первым из четырех перестраиваемых заводов Компании провел такую процедуру.

Программа экологической перестройки является продолжением глобальной стратегии модернизации предприятий РУСАЛа, которая была инициирована основателем Компании Олегом Дерипаска как новая парадигма технологического и гражданского сознания, опережающая и предвосхищающая экологические тренды. Поэтому программа экологической перестройки сибирских заводов – это исключительно инициатива самой компании.

Выступая перед участниками общественного обсуждения, директор по устойчивому развитию РУСАЛа Ирина Бахтина, сказала: «Проект экологической модернизации КрАЗа не зря был встречен красноярской общественностью с большим воодушевлением: это редкий пример реконструкции производства, обеспечивающей настоящий эффект «декаплинга» — серьёзного сокращения экологического следа (выбросов приоритетных загрязняющих веществ и парниковых газов) при сохранении объёмов производства. Уверена, что формирование общественно-экспертного совета проекта экологической модернизации четырёх крупнейших алюминиевых заводов, о котором мы договорились, будет способствовать максимальной транспарентности действий бизнеса для общественности и восстановлению доверия между всеми заинтересованными сторонами."

Детали проекта собравшимся представил заместитель Директора по модернизации алюминиевых заводов ООО «ОК РУСАЛ ПРОМТЕХРАЗВИТИЕ» Андрей Завадяк: «Ключевым изменением станет демонтаж 11 старых корпусов КрАЗа и строительство двух современных корпусов с мощными электролизерами РА-550 разработки инженеров РУСАЛа. Электролиз переведут на энергосберегающую и более экологически совершенную технологию обожженных анодов. Согласно проекту, в результате перестройки будут значительно снижены выбросы наиболее опасных веществ: бенз(а)пирен в новых корпусах будет сведен к нулю, фториды снизятся на 2/3. На освободившихся земельных участках на КрАЗе будет устроен парк».

Со своей стороны, результаты оценки проекта представили специалисты Департамента экологии ООО «РУСАЛ ИТЦ» и компании «ИнЭкА-консалтинг», которая проводила оценку воздействия на окружающую среду проекта реконструкции КрАЗа. Заключение экспертов подтверждение, что проект однозначно улучшит экологические показатели завода.

Представители общественности и экологические активисты, участвовавшие обсуждении, интересовалась утилизацией промышленных и строительных отходов, которые будут образовываться в процессе перестройки. Согласно проекту, более 90% отходов будет переработано и вторично использовано как внутри РУСАЛа, так и другими компаниями.

Были и вопросы, касающиеся выбора подрядных организаций и найма персонала на стройку. В ходе слушаний было отмечено, что проект сейчас проходит стадию проектирования и отбора подрядчиков. Комплектация рабочих специальностей и линейных руководителей будет осуществляться с 2023 года, непосредственно к началу строительно-монтажных работ.

Проект перестройки КрАЗа стоимостью 115 млрд рублей не предусматривает изменение производительности завода - она останется на прежнем уровне 1 млн тонн в год. По расчетам, строительство новых корпусов КрАЗа начнется в 2023 году.

Заинтересованные представители общественности имеют возможность ознакомиться с материалами по оценке воздействия проекта на окружающую среду и в электронном формате. В полном соответствии с требованием законодательства, документация была опубликованы за месяц до проведения общественных обсуждений и доступна для ознакомления, в том числе, на сайте компании: https://rusal.ru/sustainability/environmental-protection/slushaniya/. Также в течение 10 дней после даты общественного обсуждения продолжают приниматься предложения и замечания в представленный проект.