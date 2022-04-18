В Канске мужчина украл детский электромотоцикл для племянника

Полицейские за сутки задержали местного жителя, подозреваемого в краже детского электромобиля из магазина бытовой техники.

В полицию обратился представитель магазина. Он рассказал, что неизвестный с расположенной у торговой точки выставки разной техники похитил детский электромотоцикл.

Причастным к краже оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Канска 1976 года рождения.

Как сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, в тот день он прогуливался по разным ТЦ, приценивался к бытовым товарам. В одном из магазинов он обратил внимание на электротехнику перед входом в торговый зал. Подозреваемый под видом покупателя взял с выставки детский электромобиль и скрылся. Фигурант попала на камеры видеонаблюдения.

Мужчина рассказал, что электрический мотоцикл он хотел подарить своему племяннику.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 «Кража» УК РФ. Максимальное наказание по статье — до 2 лет лишения свободы.

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