В Большемуртинском районе шесть человек незаконно вырубили лес на 3,3 млн рублей

Сотрудники полиции окончили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении 6 человек, подозреваемых в незаконной рубке леса.

Летом 2021 года в полицию поступили сообщения от сотрудников КГБУ «Большемуртинское лесничество» о нескольких незаконных рубках сосны в Большемуртинском сельском участковом лесничестве.

Полицейские установили причастность шести местных жителей 1987, 1999, 1990, 1992 и двоих 1994 годов рождения к 6 фактам преступной деятельности. Разрешения на рубку леса у них не было. Незаконную заготовку древесины они осуществляли сами. Для погрузки и вывозки нанимали посторонних людей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Материальный ущерб — 3,3 млн рублей. Объём незаконно заготовленной древесины — более 277 кубометров.

Следователи окончили и направили в суд 6 уголовных дел, объединённых в одно производство, по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по статье — до 7 лет лишения свободы.

Двоим избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащее поведение. Остальным обвиняемым — арест.

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