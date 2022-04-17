Красноярка втянула сына в воровство одежды из торгового центра

Расследование уголовного дела в отношении 46-летней женщины которая заставила своего 16-летнего сына участвовать в краже вещей из торгового центра, завершено в Красноярске.

Как сообщает регионально ГУ МВД, план украсть одежду из торгового центра женщина разрабатывала тщательно. Сын подозреваемой, которого она заставила стать соучастником преступления, поначалу отказывался, но мать пригрозила ему наказанием, и юноша был вынужден согласиться.

Вместе с сыном женщина пришла в ТЦ, взяла понравившуюся одежду и зашла в примерочную, где срезала с товаров магниты и сложила краденое в рюкзак сына. Воришки спокойно ушли из магазина, но во время инвентаризации в торговой точке выявили недостачу. Просмотрев камеры видеонаблюдения, сотрудники обратили внимание на женщину с ребенком, которая входит в примерочную с одеждой, а выходит уже без нее.

Задержали мать с сыном в тот момент, когда они повторно пришли в торговый центр. Охранники опознали их на входе и вызвали полицию. На допросе задержанные признали свою вину. Ущерб, нанесенный магазину, они возместили. Сейчас и мать и сын являются подозреваемыми. Уголовное дело передано в суд.