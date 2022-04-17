Изображение украинской бабушки со знаменем Победы появилось в Новосибирске

Баннер с изображением украинской бабушки со знаменем Победы появился на Красном проспекте в Новосибирске. Автором картины стала новосибирская художница Анастасия Хнюнина, а установка баннера - инициатива Координационного совета в защиту общественной нравственности и традиционных семейных ценностей.

Напомним, в апреле в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой украинская пенсионерка вышла к солдатам ВСУ со знаменем Победы. Пожилая женщина была уверена, что вышла к российским солдатам. Украинские военные вручили ей пакет с продуктами, а когда она дала им подержать знамя, те бросили его на землю и со словами "Слава Украине!" начали топтать. Старушка вернула военным продукты и подняла знамя, сказав, что с ним воевали ее родители.

Новосибирский иллюстратор Анастасия Хнюнина отметила, что видеозапись не смогла оставить её равнодушной, именно поэтому она захотела изобразить произошедшее на своем цифровом холсте. Рисовала девушка бесплатно, потратив на работу несколько часов., сообщает АиФ.

Фото: © группа Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"