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В Новосибирской области запретили разжигать костры и огонь в мангалах

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Красноярск
09:44 17 Апреля 2022
общество, новосибирск, пожары
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В Новосибирской области с 15 апреля ввели противопожарный режим. Теперь в регионе запрещено разводить костры и сжигать сухую траву. Новосибирцам напоминают, что запрет действует даже на территории дач и собственных земельных участков. Сжигать мусор, прошлогоднюю траву, ветки и другой мусор с помощью открытого огня –тоже нельзя.

Строгие правила были введены после крупного пожара в селе Дивинка, где 79-летний пенсионер сжигал сухую траву и спалил собственный дом, и пожара в деревне Серп и Молот, где из-за ландшафтного пожара огонь уничтожил несколько домов.

Накануне, в субботу, 16 апреля, в Новосибирской области зафиксировали десяток случаев перехода огня на жилые строения. Как сообщает МЧС, причиной стало то, что жители нарушают правила пожарной безопасности, в том числе сжигают прошлогоднюю траву на придомовых территориях и огородах. Из-за ветреной погоды сухая растительность мгновенно вспыхивает и огонь распространяется на жилые строения.

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