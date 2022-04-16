Ради «Музейной ночи» перед музеем в Красноярске собралась огромная очередь

«Музейная ночь» собрала огромную очередь из посетителей перед красноярским музеем «Площадь мира». Напомним, что событие впервые после пандемии проходит в традиционном формате.

Вход в музей открылся с 20 часов. Отрыто было два входа: через главный запускают тех, кто купил билет заранее или планирует его купить на входе. Второй вход открыт со стороны библиотеки – он для тех, кто уже имеет билет. По словам директора «Проспекта Мира» Марии Буковой, событие продлится до двух часов ночи и за это время внутрь попадут все желающие.

Фото: © Александр Жуковец