В Красноярске продают за 100 млн рублей часть исторического особняка

В Красноярске продают часть двухэтажного исторического особняка. В объявлении на сайте Авито указано, что второй и мансардный этажи Дома Купца С.Ф. Белова можно использовать под коммерческую деятельность или как квартиру. Стоимость объекта – 100 млн рублей.

Покупатель получит 10 комнат общей площадью в 500 квадратных метров и земельный участок, который находится в долевой собственности. Кроме того, Если восстановить флигель дома, то площадь покупки увеличится на 80 кв. м.

Дом признан объектом культурного наследия регионального значения.

Фото: © Avito