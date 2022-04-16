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В Красноярске продают за 100 млн рублей часть исторического особняка

Главная Общество
Красноярск
20:06 16 Апреля 2022
красноярск, продажа
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В Красноярске продают часть двухэтажного исторического особняка. В объявлении на сайте Авито указано, что второй и мансардный этажи Дома Купца С.Ф. Белова можно использовать под коммерческую деятельность или как квартиру.  Стоимость объекта – 100 млн рублей.

Покупатель получит 10 комнат общей площадью в 500 квадратных метров и земельный участок, который находится в долевой собственности. Кроме того, Если восстановить флигель дома, то площадь покупки увеличится на 80 кв. м.

Дом признан объектом культурного наследия регионального значения.

Фото: © Avito

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