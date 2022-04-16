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Красноярцы собрали на общегородском субботнике 8 660 кубометров мусора

Главная Общество
Красноярск
19:30 16 Апреля 2022
общество, красноярск, уборка, улицы
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В Красноярске прошел общегородской субботник. Жители города дружно вышли на уборку улиц и городских пространств. В том числе, убирались и представители власти города и края. 

Красноярцы собрали на общегородском субботнике 8 660 кубометров мусора

«Сегодня мой телефон «разрывается» от сообщений! Летят фотоотчёты об уборке города. А это не просто сухие цифры докладов, это горячая любовь жителей к нашему Красноярску, желание сделать его чище и красивее! Спасибо всем, кто принял участие в уборке. Сам я вместе с неравнодушными красноярцами марафетил участок набережной Качи в районе сквера на ул. Заводская», – пишет мэр Сергей Еремин в своем telegram-канале.

Красноярцы собрали на общегородском субботнике 8 660 кубометров мусора

Как сообщает мэрия города, поучаствовали в уборке улиц 56 759 горожан. По подсчетам мусор убрали на территории в 1 108 гектаров. Кроме мусора, красноярцы стёрли 262 граффити и сорвали 2 557 несанкционированных объявлений.

Фото: t.me/eremin_krsk

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