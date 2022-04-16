На ремонт дорог в Красноярском крае выделили почти 3 млрд рублей

На ремонт дорог в Красноярском крае выделили из краевого бюджета почти 3 млрд рублей. Так, 200 млн рублей пойдут на строительство дорог в в Сосновоборске, Железногорске и Енисейске.

В Енисейске на реконструкцию дороги по улице Ульяны Громовой и возведение стоянки потратят 95 млн. рублей. В Сосновоборске за 55 млн рублей построят дорогу на улице Солнечная (от улицы Весенняя до проспекта Мира) и проезд по проспекту Мира (от улицы Солнечная до улицы Ленинского Комсомола). Еще 50 млн рублей пойдут на строительство проезда в пятом микрорайоне Железногорска.

На капитальный ремонт дорог в регионе направили 1,35 млрд рублей, ещё 1,32 млрд рублей пойдут на ремонт, строительство и реконструкцию дорог рядом с социальными объектами.

Фото: © krskstate.ru