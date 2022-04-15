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В Бурятии подешевели газовое топливо и бензин

Главная Общество
Красноярск
23:44 15 Апреля 2022
бурятия, топливо, цены
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С начала года в Бурятии подешевел газ и бензин. Цена на газовое моторное топливо уменьшилась на 15% (5 рублей 10 копеек).

Кроме того, литр бензина АИ-98 подешевел на 0,29 руб. Также цены упали на марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. В республике продолжается мониторинг цен на нефтепродукты и товары первой необходимости. По оценке специалистов минпромторга, пустых полок в магазинах не будет.

«В республике есть запасы по всем основным продуктам питания. Также нами было направлено письмо в министерство экономического развития РФ об установлении предельно розничных цен на сахар-песок и чёрный чай в республике», – заявил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

 
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