В Бурятии подешевели газовое топливо и бензин

С начала года в Бурятии подешевел газ и бензин. Цена на газовое моторное топливо уменьшилась на 15% (5 рублей 10 копеек).

Кроме того, литр бензина АИ-98 подешевел на 0,29 руб. Также цены упали на марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. В республике продолжается мониторинг цен на нефтепродукты и товары первой необходимости. По оценке специалистов минпромторга, пустых полок в магазинах не будет.

«В республике есть запасы по всем основным продуктам питания. Также нами было направлено письмо в министерство экономического развития РФ об установлении предельно розничных цен на сахар-песок и чёрный чай в республике», – заявил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков