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Перекрытие дороги на улице Красной Армии в Красноярске продлили до конца апреля

Главная Общество
Красноярск
20:02 15 Апреля 2022
красноярск, дорога
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Дорогу в центре Красноярска перекрыли до конца апреля. В администрации напомнили, что на участке дороги от дома № 9/11 до дома № 14 по улице Красной Армии идёт ремонт тепловой сети.

Так, будет запрещено движение по переулку Ряузовский, а также по участку Обороны от Красной Армии до здания по адресу Ады Лебедевой, 101. Проехать по Красной Армии можно будет только от улицы Горького в сторону Обороны. В таком режиме дорога проработает до 20:00 30 апреля.

«Кроме этого, работы по обустройству участка ливневой канализации в том же районе ведутся на участках улицы Обороны и улицы Дзержинского напротив ТК „Квант“», – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Водителей просят быть внимательными и по возможности исключить эти участки из своих маршрутов.

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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