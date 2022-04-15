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Железногорский заброшенный завод может попасть в реестр опасных объектов

Главная Общество
Красноярск
19:10 15 Апреля 2022
в красноярском крае, железногорск
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Железногорский завод полупроводников кремния могут внести в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Недавно его обследовали инспекторы Минэкологии и специалисты передвижной эколаборатории, и выяснили, что на территории находятся восемь цистерн с хлорсианом. Объём отходов составляет свыше 160 кубометров. Кроме того, была обнаружена утечка химикатов в воздух.

«Заброшенный завод полупроводникового кремния находится под особым вниманием Правительства края и надзорных органов. На территории размещены ядовитые отходы III класса опасности. Мы подали заявку на включение этого завода в Госреестр объектов негативного воздействия. В случае положительного заключения мы сможем претендовать на привлечение федеральных средств на ликвидацию данного объекта», — отметила заместитель министра Юлия Гуменюк.

Напомним, что в регионе продолжается ликвидация свалок вблизи населённых пунктов. На сегодняшний день выявлены более 20 крупных несанкционированных объектов, семь из них уже включены в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Их ликвидация — главная цель федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

 
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