Дополнительные рейсы популярной «дачной» электрички вводятся в расписание на КрасЖД с 16 апреля

Для удобства пассажиров Красноярской железной дороги, в преддверии нового дачного сезона, компанией «Краспригород» назначены дополнительные рейсы популярного электропоезда, маршрут которого охватывает садовые товарищества, расположенные в западной пригородной зоне Красноярска.

Так, с 16 апреля «сквозной» поезд Чернореченская – Красноярск – Зыково будет курсировать по средам, субботам и воскресеньям (ранее только по средам). Отправление со станции Чернореченская в 15:28, отправление со станции Красноярск в 18:48, прибытие на станцию Зыково в 19:43.

Отметим, для выезда на дачные участки в западном направлении в эти же дни можно воспользоваться утренним электропоездом Зыково – Красноярск – Чернореченская.

Время указано местное.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД