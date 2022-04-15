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Дополнительные рейсы популярной «дачной» электрички вводятся в расписание на КрасЖД с 16 апреля

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Красноярск
16:40 15 Апреля 2022
маршруты, поезда, железные дороги, перевозки
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Для удобства пассажиров Красноярской железной дороги, в преддверии нового дачного сезона, компанией «Краспригород» назначены дополнительные рейсы популярного электропоезда, маршрут которого охватывает садовые  товарищества, расположенные в западной пригородной зоне Красноярска.

Так, с 16 апреля «сквозной» поезд Чернореченская – Красноярск – Зыково  будет курсировать по средам, субботам и воскресеньям (ранее только по средам). Отправление со станции Чернореченская в 15:28, отправление со станции Красноярск в 18:48, прибытие на станцию Зыково в 19:43.

Отметим, для выезда на дачные участки в западном направлении в эти же дни можно воспользоваться утренним электропоездом Зыково – Красноярск – Чернореченская.

Время указано местное.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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