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В Красноярском крае капремонт провели в 218 домах

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Красноярск
17:02 15 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, капремонт
Фотография © admkrsk.ru
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В этом году в 218 многоквартирных домах края прошли работы по капремонту общедомового имущества, сообщили в правительстве Красноярского края.

Больше всего ремонтировали кровли — в Краснотуранском, Емельяновском, Партизанском, Дзержинском, Ужурском, Большемуртинском, Берёзовском, Манском, Казачинском, Боготольском, Каратузском, Назаровском, Северо-Енисейском и Шушенском районах, в городах Красноярск, Дивногорск, Зеленогорск, Бородино, Норильск, Ачинск, Лесосибирск, Сосновоборск, Железногорск.

Замена электрических сетей на втором месте — Канск, Красноярск, Зеленогорск, Ачинск, Минусинск, Бородино, Норильск, в пос. Солнечный, Ужурском и Тасеевском районах.

Газовое и лифтовое оборудование заменили в домах Норильска, Минусинска, Ачинска, Зеленогорска, Красноярска, Сосновоборска, Железногорска и в пос. Кежемский.

Обновление жилого фонда по программе капитального ремонта многоквартирных домов продолжается, в этом году в 1 335 домах заменят лифтовое и газовое оборудование, проведут ремонт горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения, подвала, фасада, кровли, электрики, системы водоотведения.

В договоре с подрядчиком установлен пятилетний гарантийный срок на выполненные работы.

— Ежедневно мы проводим мониторинг цен на строительные материалы у основных производителей и поставщиков, взаимодействуем с Минпромторгом России и УФАС, на рабочих штабах рассматриваем вопросы по импортозамещению. Производство основных строительных материалов находится в Красноярском крае, гидроизоляция и минплита – российского производства. При замене систем горячего, холодного и теплоснабжения применяли насосы зарубежного и российского производства, при отсутствии импортных, будем устанавливать российские, - прокомментировала Ирина Сосновская, заместитель министра строительства Красноярского края.

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