В Красноярском крае капремонт провели в 218 домах

В этом году в 218 многоквартирных домах края прошли работы по капремонту общедомового имущества, сообщили в правительстве Красноярского края.

Больше всего ремонтировали кровли — в Краснотуранском, Емельяновском, Партизанском, Дзержинском, Ужурском, Большемуртинском, Берёзовском, Манском, Казачинском, Боготольском, Каратузском, Назаровском, Северо-Енисейском и Шушенском районах, в городах Красноярск, Дивногорск, Зеленогорск, Бородино, Норильск, Ачинск, Лесосибирск, Сосновоборск, Железногорск.

Замена электрических сетей на втором месте — Канск, Красноярск, Зеленогорск, Ачинск, Минусинск, Бородино, Норильск, в пос. Солнечный, Ужурском и Тасеевском районах.

Газовое и лифтовое оборудование заменили в домах Норильска, Минусинска, Ачинска, Зеленогорска, Красноярска, Сосновоборска, Железногорска и в пос. Кежемский.

Обновление жилого фонда по программе капитального ремонта многоквартирных домов продолжается, в этом году в 1 335 домах заменят лифтовое и газовое оборудование, проведут ремонт горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения, подвала, фасада, кровли, электрики, системы водоотведения.

В договоре с подрядчиком установлен пятилетний гарантийный срок на выполненные работы.