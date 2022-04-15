Красноярские «Столбы» могут закрыть на месяц из-за пожароопасной обстановки. В пресс-службе национального парка отметили, что 62,2 % всей территории парка находятся в зоне с первым классом пожарной опасности. Вероятность появления очагов возгорания оценивают как очень высокую.

Из-за этого с 25 апреля дирекция перестанет выдавать разрешения на посещение зоны особой охраны национального парка. Также решается вопрос о полном закрытии для посещения рекреационной зоны. Точные сроки закрытия пока не называются. В условиях ограничений для посетителей останется доступ к смотровой площадке в фанпарке „Бобровый лог“, Гранитному карьеру и Центральному входу.

В дирекции «Столбов» напомнили, что на территории парка и прилегающей к нему местности нельзя пользоваться открытым огнём и мусорить – стекло может стать причиной пожара, как и окурок со спичкой.

«При выявлении нарушений режима особой охраны нарушителям грозит штраф в размере от 3000 до 4000 рублей. В случае причинения ущерба природному комплексу, виновным придётся возмещать и сумму ущерба», – отметили в пресс-службе.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин