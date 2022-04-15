В Партизанском районе детей в школах кормили некачественной пищей

Прокуратурой установлено, что в 5 образовательных учреждениях Партизанского района было нарушено утвержденное меню. В рацион питания в течение месяца не входили обязательные продукты (творог, яйцо, хлеб ржаной). В приготовлении пищи использовалась продукция с истёкшим сроком годности. Кроме этого, на ряд продуктов отсутствовали товаросопроводительные документы, используемая кухонная посуда не предназначена для хранения продовольственного сырья, изготовление блюд осуществлялось в отсутствие технологических карт. Нарушалась и процедура хранения суточных проб, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Ведомство внесло представления в 5 образовательных учреждений. Виновные лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде штрафов и предупреждений.

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