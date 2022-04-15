В Красноярском крае ликвидировали незаконный скотомогильник. Свалку с останками крупного рогатого скота обнаружили в Берёзовском районе активистами Народного фронта. Для ликвидации этого скотомогильника администрация района потратила 300 тысяч рублей.

Надзорным органам удалось найти «владельца» животных, однако фермер заявил, что ранее продал скот на сайте объявлений, при этом не занёс данные об этом в государственную систему по учёту сельскохозяйственных животных «Меркурий». За это мужчине грозит административная ответственность. Организатора незаконной свалки ищет полиция.

«Если правоохранителям удастся найти горе-бизнесмена, то ему придётся заплатить штраф до 700 тысяч рублей, а также возместить расходы на ликвидацию свалки в 300 тысяч. Итого миллион рублей за халатность! Напоминаем, если кости не отправляются в переработку, необходимо согласовать их утилизацию со службой ветнадзора. После этого биоотходы должны быть утилизированы путём сжигания в спецпечах. В крае этим занимаются спецорганизации: «Экоресурс», «Автоспецбаза» и другие. «ТКС» принимает такие отходы бесплатно», –сообщила активистами Народного фронта Марина Якубенко.

Фото: © Красноярское региональное отделение «Общероссийского общественного

движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"»