Как выбрать надёжный электрический плиткорез

Резка плитки – дело непростое. Справиться с такой задачей вручную или с помощью болгарки сложно, даже при наличии навыков и сноровки. Растрескивание и сколы на плитке – нормальное явление при выполнении «кустарной» резки. Тут-то и пригодится работнику электрический плиткорез, позволяющий свести риск побочных разрушений материала к минимуму.

Какими бывают плиткорезы, и в чём их особенности

Ручная модель похожа на обычные дисковые пилы, только обычный диск заменяется диском с алмазным напылением. Применяют такое оборудование в мелкой работе. Например, с целью выполнения отверстий или пазов. Работать подобной техникой довольно трудно.

Напольный плиткорез куда удобнее в силу того, что имеет надёжное основание. Двигатель устройства находится под платформой, по которой можно перемещать заготовку. Направление движения задают ручным способом. Конструкция устройства подходит для резки обычной плитки, но с увеличением габаритов заготовки качество реза может снижаться.

Плиткорез мостового типа снабжён столом, на который ставится мост – структура, что позволяет двигателю продвигаться вместе с рабочим элементом вдоль поверхности стола. Рез получается прямым, при сохранении высокого качества. Однако, в силу габаритов и дороговизны эта модель плиткореза используется редко.

Конструкция плиткореза консольного позволяет широко работать с заготовкой. Такой аппарат снабжается столом, на котором размещается и фиксируется плитка. Движение выполняется по направляющим, что позволяет регулировать точность разреза без ограничения длины. Профессиональное и дорогое оборудование, применимое при промышленной обработки плитки, наиболее эффективное.

Среди других вариантов обработки плитки, электромеханические – наиболее удобные и практичные. Достигается это надёжной фиксацией обрабатываемой заготовки, контролем глубины реза, применением механического усилия техники, что снижает возможность брака (в сравнении со случаем, если дрогнет рука работника).

Как выбрать плиткорез

Выбирая модель плиткореза, нужно обращать внимание на такие параметры, как мощность, охлаждение, диаметр диска и максимально выполнимая им глубина реза. В современных моделях можно широко работать с настройками техники, выбирая вариант под конкретные условия.

На www.bigam.ru можно подыскать оптимальный вариант устройства для работы с плиткой (и не только). Вниманию покупателя доступны как наиболее простые, ручные модели, так и профессиональные станки. Выгодное соотношение цены и качества техники позволят выбрать надёжный плиткорез.