В Красноярске в торговой сети продавали кету с паразитами

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю рассмотрело обращение о продажи в торговой сети филе кеты холодного копчения с признаками наличия гельминтов.

Исследования подтвердили наличие гельминтов в рыбной продукции. В кете холодного копчения была обнаружена нежизнеспособная личинка паразита возбудителя анизакидоза — паразитарного инфекционного заболевания, связанного с попаданием в организм личинок круглых червей. Этих паразитов можно обнаружить в лососевых, тресковых, окуневых, сельдевых рыбах, в организме креветок, кальмаров, моллюсков, осьминогов. Заразиться можно при употреблении морепродуктов в сыром или плохо термически обработанном виде. Поражённость кальмаров мирового океана — 28 %, до 100 % — популяций сельди, камбалы, терпуга, трески. Личинки находятся в пищеварительном тракте рыб. После их гибели они мигрируют внутрь мышечной ткани.

Торговой сети выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при реализации продукции. В том числе с помощью организации и проведения производственного контроля.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков