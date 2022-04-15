В Хакасии мужчина убил собутыльника металлической трубой

10 апреля в следственные органы сообщили, что на в районе дома по ул. Кирова г. Сорска обнаружено тело 34-летнего мужчины.

В отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщили на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, вечером потерпевший и обвиняемый употребляли в гараже спиртное. В какой-то момент между ними возникла ссора из-за высказанных взаимных оскорблений. Обвиняемый взял металлическую трубу и ударил собутыльника несколько раз по голове и в область грудной клетки. В итоге потерпевший скончался.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник перенёс тело на участок неподалёку от гаража и скрылся.

Мужчину задержали.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © sledcom.ru