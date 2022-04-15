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Жителю Норильска грозит до 5 лет колонии за вылов рыбы

Главная Общество
Красноярск
14:50 15 Апреля 2022
суд, рыба, общество, север, происшествия
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Дознаватели окончили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего северянина. Он обвиняется в незаконном вылове гольца и белой рыбы на сумму более 270 тысяч рублей.

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, в октябре сотрудники УФСБ и инспекторы заповедной территории во время рейда в охранной заповедной зоне пресекли незаконную добычу 187 экземпляров «Сига-пыжьяна», 23 штук арктического гольца, 2 хариусов и 1 чира. На акватории озера Накомякен злоумышленник из Норильска вылавливал сетями рыбу и солил её. Сумма ущерба — более 270 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», максимальное наказание по статье — до 5 лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.

Фото: © 24.мвд.рф

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