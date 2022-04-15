В Краснотуранском районе со льда Красноярского водохранилища эвакуировали подростков

Как рассказали в Агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края, 15 апреля в утренние часы во время профилактического рейда спасатели Краснотуранского района заметили двух подростков, которые шли по льду Красноярского водохранилища.

Отметим, что в это время года лёд тонкий. Существовала угроза провала подростков. Спасатели с помощью судна на воздушной подушке эвакуировали несовершеннолетних, доставили на спасательную станцию и провели с ними профилактическую беседу.

Если вы стали свидетелем происшествия и необходима помощь спасателей, звоните по телефонам 101 или 112.

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