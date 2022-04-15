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«Единая Россия» организовала для учеников школы им. Гагарина экскурсию в музей АО "ИСС"

Главная Общество
Красноярск
13:52 15 Апреля 2022
связь, экскурсия, школьники, техникa, партии
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По случаю Дня космонавтики, который праздновался в стране 12 апреля, региональное отделение партии «Единая Россия» запустило новый проект, в рамках которого дети из территорий края смогут знакомиться с историей и отечественными достижениями в отрасли космонавтики. 

Накануне ученики Дивногорской школы №2 им.Ю.А. Гагарина побывали на увлекательной экскурсии, организованной для них единороссами - в зале АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» в музейно-выставочном центре Железногорска. Предприятие является российским разработчиком и производителем спутниковой связи, телевещания, навигации не только в России, но и в мире.

 «В наш музей вкладывают свою историю наши градообразующие предприятия. АО «ИСС» - одно из них. Каждый экспонат – он уникален. Есть макеты спетников, которые выпускаются на АО «ИСС», есть полномасштабные копии антенного блока спутника «ГЛОНАСС», настоящие параболические антенны… Здесь есть личные вещи Михайила Федоровича Решетнева. Есть уникальный полномасштабный макет спутника «Гонец»… Здесь все продумано таким образом, чтобы можно было провести несколько занятий. Можно ходить как с экскурсоводом, так и без него. Есть информация для более взрослых посетителей, так же есть программа для маленьких гостей музея» , - рассказал директор музейно-выставочного центра ЗАТО г. Железногорск Андрей Гаврилов

Одна из уникальных особенностей этого зала - «Космический гаджет-квест» с технологией дополненной реальности, созданный на базе мобильной платформы МЕМОРИС. Такая технология позволяет «оживить» музейные предметы. Так, в экспозиции «Космос на связи», направив свой мобильный телефон (с установленным клиентом МЕМОРИС) на ряд экспонатов, посетитель может увидеть старт ракеты-носителя, 3D-модель космического аппарата, видео рассказ о системе «ГЛОНАСС».

«Мы очень рады приветствовать тех детей, которые проявляют интерес именно к таким серьезным технологиям, как космические системы. Мы поддержали эту инициативу, и были рады встречать на нашей территории ребят из Дивногорска. В дальнейшем мы планируем продолжать этот проект», - рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Оксана Абраменко.

После визита в музей для ребят была организована трехчасовая экскурсия на предприятие АО «ИСС».

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

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