Садоводы Красноярского края получат гранты до 2 миллионов рублей

В Минсельхозе Красноярского края завершён конкурс грантов для садоводческих и огороднических товариществ на конкурс грантов до 2 млн рублей. Поддержку получат 15 конкурсантов из Железногорска, Назарово, Емельяновского и Берёзовского районов. Денежные средства поступят на счета организаций до конца апреля. Их можно потратить на строительство, реконструкцию или ремонт дорог, электросетей и водоснабжения, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Садоводы улучшат условия пребывания на 4,6 тыс участках. Заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов сообщил, что в предыдущие годы гранты получили 94 товарищества — это более 34 тыс земельных участков. Сегодня там созданы комфортные условия для труда и отдыха краевых жителей.

— Губернатор Красноярского края поставил задачу увеличить количество ярмарок. То есть, чтобы дачники могли законно и оперативно продать излишки своей продукции. С начала года уже прошло 479 ярмарок и других рыночных мероприятий, что на 43 % больше в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Торговые места садоводам предоставляют бесплатно, — отметил Леонид Шорохов.

Важно включение СНТ в реестр некоммерческих товариществ, претендующих на поддержку. Необходимо и решение общего собрания товарищества с указанием мероприятия, на которое запрашиваются деньги, и его стоимости. Кроме этого, важно отсутствие у садовых объединений долгов перед бюджетом. Вложить в реализацию мероприятия нужно будет не меньше 10 %. Грант нужно израсходовать в течение года после его получения.

В этом году на реализацию программы поддержки садоводства и огородничества выделено 78,6 млн рублей, также средства предусмотрены муниципалитетам для обеспечения садовых обществ электро- и водоснабжением.

Фото: © Минсельхоз Красноярского края