15 апреля
Красноярск
погода +18 °C
81.29
 
€ 88.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Садоводы Красноярского края получат гранты до 2 миллионов рублей

Главная Общество
Красноярск
14:04 15 Апреля 2022
общество, в красноярском крае, выплаты, сады
версия для печати Ico_print

В Минсельхозе Красноярского края завершён конкурс грантов для садоводческих и огороднических товариществ на конкурс грантов до 2 млн рублей. Поддержку получат 15 конкурсантов из Железногорска, Назарово, Емельяновского и Берёзовского районов. Денежные средства поступят на счета организаций до конца апреля. Их можно потратить на строительство, реконструкцию или ремонт дорог, электросетей и водоснабжения, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Садоводы улучшат условия пребывания на 4,6 тыс участках. Заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов сообщил, что в предыдущие годы гранты получили 94 товарищества — это более 34 тыс земельных участков. Сегодня там созданы комфортные условия для труда и отдыха краевых жителей.

— Губернатор Красноярского края поставил задачу увеличить количество ярмарок. То есть, чтобы дачники могли законно и оперативно продать излишки своей продукции. С начала года уже прошло 479 ярмарок и других рыночных мероприятий, что на 43 % больше в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Торговые места садоводам предоставляют бесплатно, — отметил Леонид Шорохов.

Важно включение СНТ в реестр некоммерческих товариществ, претендующих на поддержку. Необходимо и решение общего собрания товарищества с указанием мероприятия, на которое запрашиваются деньги, и его стоимости. Кроме этого, важно отсутствие у садовых объединений долгов перед бюджетом. Вложить в реализацию мероприятия нужно будет не меньше 10 %. Грант нужно израсходовать в течение года после его получения.

В этом году на реализацию программы поддержки садоводства и огородничества выделено 78,6 млн рублей, также средства предусмотрены муниципалитетам для обеспечения садовых обществ электро- и водоснабжением.

Фото: © Минсельхоз Красноярского края

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае капремонт провели в 218 домах

В Красноярском крае капремонт провели в 218 домах

15 Апреля 2022 г.
В этом году в 218 многоквартирных домах края прошли работы по капремонту общедомового имущества, сообщили в правительстве Красноярского края. Больше всего ремонтировали кровли — в Краснотуранском, Емельяновском, Партизанском, Дзержинском, Ужурском, Большемуртинском, Берёзовском, М...
Новости Красноярска: Дополнительные рейсы популярной «дачной» электрички вводятся в расписание на КрасЖД с 16 апреля

Дополнительные рейсы популярной «дачной» электрички вводятся в расписание на КрасЖД с 16 апреля

15 Апреля 2022 г.
Маршрут охватывает садовые товарищества на западном направлении
Новости Красноярска: В Партизанском районе детей в школах кормили некачественной пищей

В Партизанском районе детей в школах кормили некачественной пищей

15 Апреля 2022 г.
Прокуратура внесла представления в 5 образовательных учреждений
Новости Красноярска: В Красноярском крае заболели коронавирусом 141 человек

В Красноярском крае заболели коронавирусом 141 человек

15 Апреля 2022 г.
Умерло 8 человек
Новости Красноярска: В Зеленогорске работникам ООО «С» более двух месяцев не выплачивают заплату

В Зеленогорске работникам ООО «С» более двух месяцев не выплачивают заплату

15 Апреля 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Красноярские «Столбы» могут закрыть на месяц

Красноярские «Столбы» могут закрыть на месяц

15 Апреля 2022 г.
62,2 % всей территории парка находятся в зоне с первым классом пожарной опасности
Новости компаний
15/04
Как выбрать надёжный электрический плиткорез
15/04
Что нужно сделать для того, чтобы зарегистрировать ООО?
14/04
Комбинат «Волна» поддержал проект по профориентации школьников
11/04
Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушения лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: С 24 июля из Красноярска полетят чартеры на Алтай

С 24 июля из Красноярска полетят чартеры на Алтай

14 Апреля 2022 г.
Стоимость туров на человека на Алтай — от 55 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Красноярске только два образца ряженки можно употреблять

В Красноярске только два образца ряженки можно употреблять

11 Апреля 2022 г.
Продукт марки «Молочная сказка» фальсифицирован
Новости Красноярска: Житель Казачинского района Вадим Хроменков погиб во время спецоперации на Украине

Житель Казачинского района Вадим Хроменков погиб во время спецоперации на Украине

11 Апреля 2022 г.
У капитана разведывательной роты остались жена, сын и маленькая дочь
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru