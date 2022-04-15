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Красноярцы срезали силовые кабели из домов на 2 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
13:42 15 Апреля 2022
общество, красноярск, ущерб, мвд, кабель
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Оперативники задержали четверых подозреваемых в серии краж электрического кабеля из многоквартирных домов в мкр. Солнечный.

В марте и апреле в полицию обратились представители УК. Они рассказали, что в 18 подъездах многоквартирных домов из электрических щитков похитили силовые кабели.

Как рассказали в ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, злоумышленниками оказались красноярцы в возрасте от 21 до 38 лет, они срезали кабель в подъездах и сдавали его в пункты приёма лома цветных металлов. Ущерб — более 2 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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