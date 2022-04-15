15 апреля
Красноярск
погода +18 °C
81.29
 
€ 88.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае многодетным семьям помогут открыть личные подсобные хозяйства

Главная Общество
Красноярск
14:35 15 Апреля 2022
в красноярском крае, сельское хозяйство
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае многодетные семьи смогут получить до 70 тысяч рублей на развитие личных подсобных хозяйств. Поддержка полагается семьям с тремя и более детьми, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума. В 2022 году объём средств на краевую программу «Развитие системы социальной поддержки граждан» увеличили до 35 млн рублей.

«Наш край в рамках нацпроекта „Демография“ уже не первый год выделяет средства на развитие ЛПХ многодетным семьям. Более тысячи уже воспользовались ими. Из-за сложной экономической ситуации глава края Александр Усс поддержал инициативу об изменении критерия для выделения данной помощи. Мы ожидаем, что в этом году ею смогут воспользоваться более 500 многодетных семей», — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

На выделяемые средства семья может приобрести домашний скот и посадочный материал, а также сельскохозяйственную технику, оборудование и инвентарь.

«Обращаться за такой поддержкой можно хоть каждый год, но сумма выделяемых средств за три года не превысит 150 тысяч рублей. Кроме того будет вестись строжайший контроль за использованием средств и при отсутствии движения к преодолению трудной ситуации семья должна вернуть предоставленные ей денежные средства», – добавила Ирина Пастухова.

Отмечается, что выплата не положена семьям проживающим в частном секторе на участках для индивидуальной застройки. Такая земля не предназначена для разведения животных.

Заявления можно подать после майских праздников через портал Госуслуги, МФЦ или в территориальном отделении соцзащиты по месту жительства.

Фото: © РИА Новости / Наталья Горшкова

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае капремонт провели в 218 домах

В Красноярском крае капремонт провели в 218 домах

15 Апреля 2022 г.
В этом году в 218 многоквартирных домах края прошли работы по капремонту общедомового имущества, сообщили в правительстве Красноярского края. Больше всего ремонтировали кровли — в Краснотуранском, Емельяновском, Партизанском, Дзержинском, Ужурском, Большемуртинском, Берёзовском, М...
Новости Красноярска: Дополнительные рейсы популярной «дачной» электрички вводятся в расписание на КрасЖД с 16 апреля

Дополнительные рейсы популярной «дачной» электрички вводятся в расписание на КрасЖД с 16 апреля

15 Апреля 2022 г.
Маршрут охватывает садовые товарищества на западном направлении
Новости Красноярска: В Партизанском районе детей в школах кормили некачественной пищей

В Партизанском районе детей в школах кормили некачественной пищей

15 Апреля 2022 г.
Прокуратура внесла представления в 5 образовательных учреждений
Новости Красноярска: В Красноярском крае заболели коронавирусом 141 человек

В Красноярском крае заболели коронавирусом 141 человек

15 Апреля 2022 г.
Умерло 8 человек
Новости Красноярска: В Зеленогорске работникам ООО «С» более двух месяцев не выплачивают заплату

В Зеленогорске работникам ООО «С» более двух месяцев не выплачивают заплату

15 Апреля 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Красноярские «Столбы» могут закрыть на месяц

Красноярские «Столбы» могут закрыть на месяц

15 Апреля 2022 г.
62,2 % всей территории парка находятся в зоне с первым классом пожарной опасности
Новости компаний
15/04
Как выбрать надёжный электрический плиткорез
15/04
Что нужно сделать для того, чтобы зарегистрировать ООО?
14/04
Комбинат «Волна» поддержал проект по профориентации школьников
11/04
Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушения лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске только два образца ряженки можно употреблять

В Красноярске только два образца ряженки можно употреблять

11 Апреля 2022 г.
Продукт марки «Молочная сказка» фальсифицирован
Новости Красноярска: В Енисейском районе построят лесопромышленный комплекс за 5,3 млрд рублей

В Енисейском районе построят лесопромышленный комплекс за 5,3 млрд рублей

11 Апреля 2022 г.
Будет создано более 240 рабочих мест
Новости Красноярска: В Красноярске эвакуировали учащихся школ

В Красноярске эвакуировали учащихся школ

13 Апреля 2022 г.
У первой смены отменили занятия
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru