В Красноярском крае многодетным семьям помогут открыть личные подсобные хозяйства

В Красноярском крае многодетные семьи смогут получить до 70 тысяч рублей на развитие личных подсобных хозяйств. Поддержка полагается семьям с тремя и более детьми, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума. В 2022 году объём средств на краевую программу «Развитие системы социальной поддержки граждан» увеличили до 35 млн рублей.

«Наш край в рамках нацпроекта „Демография“ уже не первый год выделяет средства на развитие ЛПХ многодетным семьям. Более тысячи уже воспользовались ими. Из-за сложной экономической ситуации глава края Александр Усс поддержал инициативу об изменении критерия для выделения данной помощи. Мы ожидаем, что в этом году ею смогут воспользоваться более 500 многодетных семей», — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

На выделяемые средства семья может приобрести домашний скот и посадочный материал, а также сельскохозяйственную технику, оборудование и инвентарь.

«Обращаться за такой поддержкой можно хоть каждый год, но сумма выделяемых средств за три года не превысит 150 тысяч рублей. Кроме того будет вестись строжайший контроль за использованием средств и при отсутствии движения к преодолению трудной ситуации семья должна вернуть предоставленные ей денежные средства», – добавила Ирина Пастухова.

Отмечается, что выплата не положена семьям проживающим в частном секторе на участках для индивидуальной застройки. Такая земля не предназначена для разведения животных.

Заявления можно подать после майских праздников через портал Госуслуги, МФЦ или в территориальном отделении соцзащиты по месту жительства.

Фото: © РИА Новости / Наталья Горшкова