В Красноярске бывшего директора ООО «Экоресурс» обвиняют в размещении на полигоне опасных веществ

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, расследование уголовного дела, возбуждённого по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами ООО «Экоресурс» и нарушения правил обращения с экологически опасными отходами, повлекшего причинение существенного вреда окружающей среде (ч. 2 ст. 201 УК РФ, ч. 1 ст. 247 УК РФ) продолжается.

Бывшего генерального директора ООО «Экоресурс» обвиняют по ч. 2 ст. 201 УК РФ.

С 2006 года по апрель 2017 года ООО «Экоресурс» на основании лицензии осуществляло деятельность по размещению, хранению и захоронению на полигоне «Шинник» отходов IV-V классов опасности. Отходы приняты от хозяйствующих субъектов по заключённым договорам.

В апреле 2017 года инженерно-геодезические изыскания на полигоне установили превышение объёма отходов в сравнении с проектным более чем на 1,5 миллиона куб. м, что повлекло загрязнение окружающей среды и причинение материального ущерба государству (более 154 миллионов рублей).

Расследование уголовного дела продолжается.

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