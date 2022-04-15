«Ты ответишь за события в Буче»: иркутянина затравили в соцсетях за армейские фото

Жителя Иркутска Ивана Сизых затравили в социальных сетях за армейские фото, сообщает «КП-Иркутск». Журналистам сибиряк рассказал о том, что однажды утром на своей странице в соцсетях увидел больше десятка сообщений с угрозами. «Ты ответишь за события в Буче», – писали ему незнакомцы и обещали расправиться не только с ним, но и с его семьей.

К слову, на Украине Иван никогда не был, и вообще редко выезжает из Иркутска. Про события в Буче он только слышал, но даже не видел ни одного снимка. Напомним, в начале апреля СМИ Украины распространили видео с улиц Бучи, на которых нашли десятки трупов гражданских людей со следами пыток. В произошедшем представители обвинили российских военных, но в Министерстве обороны России опровергли обвинения, назвав их фейком: вооруженные силы РФ покинули город еще 30 марта. За время нахождения данного населенного пункта под контролем российских войск, ни один местный житель не пострадал.

«Я попытался грубо ответить этим писакам. Сказал, что за обвинения в убийствах они сами ответят. Но они не угомонились, угроз стало еще больше», – рассказывает Иван Сизых.

Иркутянин предполагает, что агрессивных интернет-пользователей мало интересовало, был ли на самом деле он в Буче или нет. Они просто нашли на странице фотографии со времен службы в армии, хотя с того времени прошло уже пять лет.

«У меня на странице около 400 снимков. Все фото сделаны в 2016-2017 годах, когда я служил. У тысяч парней остаются фотки со службы. Думаю, они просто ткнули пальцем в небо, и попали на меня. За четыре дня мне пришло около 20 сообщений с угрозами», – отметил он.

Прекратились сообщения, когда иркутянин закрыл свою страницу. Тогда боты начали кибератаку против его друзей и знакомых. Сейчас Иван советуется со знакомыми, стоит ли ему писать заявление в полицию.

Фото: © РИА Новости Руслан Кривобок