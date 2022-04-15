Жителей Красноярского края приглашают выбрать территории для благоустройства в 2023 году

Голосование по выбору общественных пространств для благоустройства на 2023 год по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» продлится с 15 апреля по 30 мая. Принять участие в голосовании могут красноярцы старше 14 лет на сайте с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»; на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте своего муниципалитета или через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

— Уже набрано более 300 волонтёров. Они прошли обучение, получили экипировку и готовы выдвинуться на точки дежурства, расположенные, как правило, в ТЦ или местах с высокой проходимостью. На платформе любой желающий может присоединиться к добровольчеству в течение срока голосования, — рассказала Анна Флусова руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Красноярского края.

В Красноярском крае в голосовании участвуют 25 городских округов и поселений с населением более 10 тысяч человек — Уяр, Канск, Енисейск, Зеленогорск, Лесосибирск, Сосновоборск, Боготол, Дивногорск, Берёзовка, Ачинск, Ужур, Железногорск, Норильск, Бородино, Красноярск, Емельяново, Кодинск, Шарыпово, Назарово, Кедровый, Заозёрный, Шушенское, Минусинск, Курагино.

Как сообщили на сайте правительства Красноярского края, выбрать можно будет из 87 вариантов. Большинство муниципалитетов предложили на выбор от двух до пяти объектов. Красноярцы смогут выбирать из 15 предложенных участков. У жителей Зеленогорска в голосовании участвуют 12 городских территорий.

— Каждый год на карте благоустройства Красноярского края появляются новые объекты, многие из которых стали визитной карточкой муниципальных образований. Именно вы решаете: где, что и как должно быть благоустроено! Важен голос каждого. Уверен, жители сделают достойный выбор, — сказал губернатор Александр Усс.

Фото: © t.me/gliskov