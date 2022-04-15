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Красноярская железная дорога начинает реконструкцию станции Мариинск

Главная Общество
Красноярск
11:31 15 Апреля 2022
реконструкция, железные дороги, поезда, ремонт
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Красноярская железная дорога приступила к реконструкции западного парка станции Мариинск, предназначенного для работы с длинносоставными и тяжеловесными грузовыми поездами. Положительное заключение на проектную документацию выдано Главгосэкспертизой России.

Станция Мариинск находится на Транссибе и является воротами Восточного полигона РЖД. Она уникальна тем, что здесь происходит смена рода тяги с постоянного тока (3 тыс. вольт), на котором работают железные дороги западной части страны, на переменный ток (27 тыс. вольт), применяемый в ее восточной части. Это требует смены локомотивов всех проходящих через станцию транзитных поездов.

В настоящее время станция Мариинск ежесуточно принимает и отправляет до 128 грузовых составов, в том числе – до 32 объединенных контейнерных поездов.

Реконструкция необходима в связи с активным развитием на сети ОАО «РЖД» технологии вождения длинносоставных и соединенных грузовых и контейнерных поездов, включающих в себя до 140 вагонов.

Для наращивания пропуска составов-гигантов в западном приемоотправочном парке станции будут построены 2 специализированных пути протяженностью 2 км 100 м.

Также проектной документацией предусмотрены монтаж новых стрелочных переводов, реконструкция контактной сети, систем сигнализации, централизации и блокировки, линий связи.

Всего в ходе работ строителям предстоит отсыпать более 40 тысяч куб.м грунта, уложить порядка 3,5 км рельсошпальной решетки, 10 км различных кабелей, установить более 90 опор.

По завершении строительства специализированных путей пропускная способность станции Мариинск возрастет до 140 грузовых поездов в сутки суммарно восточного и западного направлений.

Красноярская железная дорога начинает реконструкцию станции Мариинск

Новые пути планируется ввести в эксплуатацию в IV квартале 2022 года. Реализация проекта повысит эффективность пропуска транзитного поездопотока по железным дорогам Восточного полигона и позволит нарастить объемы тяжеловесного движения на Транссибе.

Работы производятся в рамках инвестиционной программы «Увеличение пропускной способности участка Артышта – Междуреченск – Тайшет».

Отметим, что Мариинск станет второй станцией Красноярской железной дороги, имеющей в своем парке пути протяженностью 2,1 км – первый на КрасЖД аналогичный специализированный комплекс был сдан в эксплуатацию в 2021 году на станции Ачинск I (сегодня это самостоятельная грузовая станция Ачинск III).

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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