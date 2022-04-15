Красноярцам вернули телефоны, купленные у них за фальшивые деньги

Полицейские вернули двум красноярцам дорогостоящие телефоны, купленные у них за фальшивые купюры.

В конце декабря в правоохранительные органы обратились два жителя Красноярска. Они рассказали, что через сайт объявлений они продали дорогостоящие мобильные телефоны. Позже они выяснили, что покупатели рассчитались с ними поддельными деньгами.

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, подозреваемыми оказались ранее судимые 29-летний красноярец и его 22-летний знакомый. В Москве они за 100 тысяч рублей приобрели 40 пятитысячных фальшивых банкнот. В Красноярске они с рук купили два сотовых телефона за 28 фальшивых купюр. Затем они сдали телефоны в ачинский ломбард за 110 тысяч рублей. Телефоны изъяли оперативники и вернули красноярцам.

Фото: © РИА Новости / МВД "МЕДИА"