У жителей Красноярского края повысился уровень стресса. Такие данные приводят сервис по поиску работы hh.ru и компания «Доктор рядом».

Аналитики рассказали, что 65 % жителей региона жалуются на повышенный стресс, 54% испытывают его регулярно. 39% опрошенных редко испытывают стресс. Не испытывают стресса только 7% жителей.

Исследования показали, что 21% жителей стали больше тревожиться, а количество обращений к психологам выросло на 23%. Чаще всего консультациями специалистов пользуются жители в возрасте от 14 до 28 лет.

Больше всего стали испытывать стресс маркетинг-менеджеры, PR-специалисты, юристы, IT-специалисты, HR-менеджеры и сотрудники отдела продаж.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов