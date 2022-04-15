Роспотребнадзор Красноярского края предупредил о риске оформления поддельных медкнижек

В Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю просят не поддаваться на предложения получить медицинскую книжку «в обход» требований законодательства.

В ведомстве отмечают, что медкнижка фиксируется в едином Реестре личных медицинских книжек Роспотребнадзора, в неё вносятся результаты прохождения медосмотра и гигиенического обучения.

Работодатель может получить выписку из реестра и выяснить подлинность документа.

Оформление медкнижки за один день — это обман. Для получения результатов лабораторных исследований требуется больше времени.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков