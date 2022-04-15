В Омске экс-сотрудница бюджетного учреждения получила три года колонии за мошенничество

Суд приговорил к трём годам колонии общего режима бывшего ведущего бухгалтера Центра обеспечения учреждений в сфере образования. Она обвинялась в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Омской области.

С июня 2014 года по январь 2019 года обвиняемая путём обмана получила от индивидуальной предпринимательницы 3 млн 825 тыс руб. за содействие в заключении образовательными учреждениями Таврического района договоров на поставку продуктов. А также беспрепятственную приёмку документов, информирование о предстоящих аукционах и проверках.

Денежные средства женщине передавали в зависимости от услуги от 4,5 тыс руб. до 268 тыс руб.

Обвиняемая вину не признала. Она пояснила, что деньги передавали ей как благодарность за её помощь в составлении документации.

Суд признал женщину виновной по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

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