В Сухобузимский район прилетели журавли

На Саратовское болото после зимовки в южных странах возвращаются журавли.

В заказнике «Саратовское болото» сотрудники краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) зафиксировали первые встречи с серыми журавлями, сообщили на сайте правительства Красноярского края.

Заказник располагается в границах Сухобузимского района (на левом берегу Енисея, между д. Абакшино и с. Хлопотуново). Здесь располагается водоём — Саратовское болото — заросшее старое русло Енисея длиной 10 километров и шириной 1 400 метров. Это единственное место скопления серого журавля в Средней Сибири, где обитает не менее 5 % географической популяции птицы. На этой территории журавли гнездятся и слетаются перед зимовкой. Переждав холода, они возвращаются обратно.

Серый журавль занесён в Красные книги РФ и Красноярского края.

— Прилёт птиц в этом году только начался, мы ожидаем, что на территорию заказника прилетит не менее полутысячи особей. Мы прилагаем все усилия, чтобы популяция этого вида птиц на территории Красноярского края увеличивалась, — отметил Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

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