В Омске пройдет пресс-конференция «Театр – социальный институт образования» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

15 апреля в 11:00 часов (+6 GMT) в Международном пресс-центре МКР-Медиа (ул. Омская, 215) пройдет пресс-конференция в рамках конкурса-лаборатории современной драматургии для подростков «Своя территория».

Участники:

- Оксана Груздева, заместитель министра образования Омской области;

- Анджей Неупокоев, директор Омского государственного Северного драматического театра им. М. А.Ульянова, автор и руководитель Культурно-образовательной программы «Своя территория»;

- Павел Руднев, театральный критик, помощник художественного руководителя МХТ им.Чехова;

- Лариса Санатовская, исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», соучредитель и член президиума Центрального Совета ООО «Союз отцов»;

Также в пресс-конференции примут участие драматурги, режиссеры, театроведы и педагоги-психологи.

Посмотреть трансляцию можно здесь.