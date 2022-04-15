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На юге Красноярского края ввели особый противопожарный режим

Главная Общество
Красноярск
10:01 15 Апреля 2022
общество, в красноярском крае, юг, лесные пожары
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С 15 апреля на территории 15 муниципалитетов Красноярского края (Краснотуранский, Идринский, Каратузский, Балахтинский, Минусинский, Новоселовский, Шушенский, Назаровский, Ермаковский, Курагинский, Ужурский районы, Шарыповский муниципальный округ, города Шарыпово, Минусинск, Назарово) действует особый противопожарный режим.

В особый противопожарный режим ограничивают посещение лесов, запрещено разведение костров в лесах. Кроме того, запрещено использование открытого огня на землях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических товариществ, полосах отвода линий электропередач, железнодорожных и автомобильных дорог.

С 29 апреля особый противопожарный режим введут в большинстве территорий края, сообщается на сайте регионального правительства.

Контролировать обстановку и соблюдение требований будут профилактические группы.

— За нарушение требований должностные лица и граждане будут привлечены к административной и к уголовной ответственности. За выжигание сухой травы уже возбуждено более 80 дел об административном правонарушении, — рассказал Сергей Козупица, заместитель председателя правительства Красноярского края.

Также запрещено сжигать сухую траву, разводить костры на землях сельхозназначения. Владельцы участков, граничащих с лесом, должны обеспечить очистить полосу шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить участок от леса миниразованной полосой либо противопожарным барьером.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00, 112 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © правительство Красноярского края

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