15 апреля
Красноярск
погода -1 °C
81.29
 
€ 88.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Александр Усс поручил усилить контроль за лесными пожарами

Главная Общество
Красноярск
09:30 15 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, лесные пожары
версия для печати Ico_print

На совещании в формате видеоконференцсвязи под председательством губернатора Красноярского края Александра Усса обсудили прохождение сезона паводков и лесных пожаров. Участие приняли главы всех муниципалитетов, сообщили на сайте регионального правительства.

В крае организовано взаимодействие всех служб и ведомств. Также сформированы необходимые силы реагирования на возможные ЧС из-за паводков и пожаров, подготовлены пункты временного размещения, созданы резервы материальных ресурсов. Для ослабления ледового покрова муниципалитеты проводят распиловку и чернение льда, ледокольные, взрывные и берегоукрепительные работы.

В Красноярском крае усиливают пожарные и лесопожарные формирования за счёт создания новых подразделений, укрепления материально-технической базы. А также приобретения новой спецтехники и оборудования, расширения штата специалистов. Благодаря национальному проекту «Экология» с 2019 года краевой Лесопожарный центр для борьбы с лесными пожарами получил более 2 200 единиц спецтехники и оборудования.

Александр Усс поручил продолжить расширять сеть видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой и выявления возгораний на ранних стадиях. Планируется установить в муниципалитетах ещё 44 видеокамеры.

Алгоритмы взаимодействия всех заинтересованных сторон отрабатываются во время совместных учений, что позволит минимизировать риски во время весеннего половодья, паводков и в пожароопасный период.

— Тех, кто не соблюдает правила пожарной безопасности, нужно выявлять и наказывать, работу нужно усиливать на местах. В предыдущие годы у нас были рейтинги муниципалитетов, насколько эффективно организована работа по выявлению виновников и привлечения их к ответственности. Точно также попрошу действовать в этом году. Обращаю особое внимание руководителей городов и районов на работу ЕДДС, это реальный орган управления на территории, который может и должен обеспечивать координацию в случае возникновения разного рода происшествий. ЕДДС должно разворачивать свою работу ещё до того, как в неё включится глава, — отметил Александр Усс.

Кроме этого губернатор поручил активизировать работу по обучению добровольных пожарных. Также важно усилть разъяснительную работу с населением по соблюдению правил пожарной безопасности.

Напомним, в нашем регионе ожидаются пики горимости лесов в мае и со второй половины июля до середины августа.

В крае созданы 675 подразделений добровольной пожарной охраны численностью свыше 4 тысяч человек. На их вооружении 258 единиц пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники.

По словам главы региона, имеющиеся силы и средства, заранее подготовленные и отработанные алгоритмы действий по предотвращению и ликвидации возможных ЧС позволят минимизировать риски во время весеннего половодья, паводков и в пожароопасный период.

За ситуацией с лесными следят с помощью 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства. В прошлом году она зафиксировала 68 лесных пожаров и 1 065 возгораний на землях иных категорий.

Жителям края запрещено сжигать сухую траву, разводить костры на землях сельхозназначения. Владельцам земельных участков, граничащих с лесом, необходимо обеспечить пожарную безопасность. То есть нужно очистить полосу шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить участок от леса минерализованной полосой или противопожарным барьером.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © Александр Черных

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В мае начнут реконструировать маршрут Красноярск–Элита

В мае начнут реконструировать маршрут Красноярск–Элита

15 Апреля 2022 г.
Работы по третьему этапу реконструкции завершат в 2024 году
Новости Красноярска: Школьники и студенты Красноярского края получили бесплатный доступ к онлайн-курсам

Школьники и студенты Красноярского края получили бесплатный доступ к онлайн-курсам

14 Апреля 2022 г.
Учащимся предлагают широкий выбор образовательного контента

В Омске пройдет пресс-конференция «Театр – социальный институт образования» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

14 Апреля 2022 г.
15 апреля в 11:00 часов (+6 GMT) в Международном пресс-центре МКР-Медиа (ул. Омская, 215) пройдет пресс-конференция в рамках конкурса-лаборатории современной драматургии для подростков «Своя территория». Участники: - Оксана Груздева, заместитель министра образования Омской о...
Новости Красноярска: В Красноярске завершились учения сотрудников МЧС России

В Красноярске завершились учения сотрудников МЧС России

14 Апреля 2022 г.
Для этого построили целый населённый пункт
Новости Красноярска: В Красноярском крае мост через реку Черемшанка закрывают на неопределенный срок

В Красноярском крае мост через реку Черемшанка закрывают на неопределенный срок

14 Апреля 2022 г.
Ограничения начнут действовать в полночь 15 апреля
Новости Красноярска: В Красноярске дорожно-уборочную технику подготовили к летнему сезону

В Красноярске дорожно-уборочную технику подготовили к летнему сезону

14 Апреля 2022 г.
Трудиться на дорогах города будут около 100 человек
Новости компаний
15/04
Что нужно сделать для того, чтобы зарегистрировать ООО?
14/04
Комбинат «Волна» поддержал проект по профориентации школьников
11/04
Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушения лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли
08/04
Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске в Енисее найдено тело женщины

В Красноярске в Енисее найдено тело женщины

11 Апреля 2022 г.
Криминальных признаков смерти
Новости Красноярска: В Красноярске только два образца ряженки можно употреблять

В Красноярске только два образца ряженки можно употреблять

11 Апреля 2022 г.
Продукт марки «Молочная сказка» фальсифицирован
Новости Красноярска: В Красноярске задержали напавшего на 17-летнюю девушку насильника

В Красноярске задержали напавшего на 17-летнюю девушку насильника

12 Апреля 2022 г.
Причастным к преступлению оказался 35-летний житель Красноярска
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru