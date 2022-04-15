Александр Усс поручил усилить контроль за лесными пожарами

На совещании в формате видеоконференцсвязи под председательством губернатора Красноярского края Александра Усса обсудили прохождение сезона паводков и лесных пожаров. Участие приняли главы всех муниципалитетов, сообщили на сайте регионального правительства.

В крае организовано взаимодействие всех служб и ведомств. Также сформированы необходимые силы реагирования на возможные ЧС из-за паводков и пожаров, подготовлены пункты временного размещения, созданы резервы материальных ресурсов. Для ослабления ледового покрова муниципалитеты проводят распиловку и чернение льда, ледокольные, взрывные и берегоукрепительные работы.

В Красноярском крае усиливают пожарные и лесопожарные формирования за счёт создания новых подразделений, укрепления материально-технической базы. А также приобретения новой спецтехники и оборудования, расширения штата специалистов. Благодаря национальному проекту «Экология» с 2019 года краевой Лесопожарный центр для борьбы с лесными пожарами получил более 2 200 единиц спецтехники и оборудования.

Александр Усс поручил продолжить расширять сеть видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой и выявления возгораний на ранних стадиях. Планируется установить в муниципалитетах ещё 44 видеокамеры.

Алгоритмы взаимодействия всех заинтересованных сторон отрабатываются во время совместных учений, что позволит минимизировать риски во время весеннего половодья, паводков и в пожароопасный период.

— Тех, кто не соблюдает правила пожарной безопасности, нужно выявлять и наказывать, работу нужно усиливать на местах. В предыдущие годы у нас были рейтинги муниципалитетов, насколько эффективно организована работа по выявлению виновников и привлечения их к ответственности. Точно также попрошу действовать в этом году. Обращаю особое внимание руководителей городов и районов на работу ЕДДС, это реальный орган управления на территории, который может и должен обеспечивать координацию в случае возникновения разного рода происшествий. ЕДДС должно разворачивать свою работу ещё до того, как в неё включится глава, — отметил Александр Усс.

Кроме этого губернатор поручил активизировать работу по обучению добровольных пожарных. Также важно усилть разъяснительную работу с населением по соблюдению правил пожарной безопасности.

Напомним, в нашем регионе ожидаются пики горимости лесов в мае и со второй половины июля до середины августа.

В крае созданы 675 подразделений добровольной пожарной охраны численностью свыше 4 тысяч человек. На их вооружении 258 единиц пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники.

По словам главы региона, имеющиеся силы и средства, заранее подготовленные и отработанные алгоритмы действий по предотвращению и ликвидации возможных ЧС позволят минимизировать риски во время весеннего половодья, паводков и в пожароопасный период.

За ситуацией с лесными следят с помощью 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства. В прошлом году она зафиксировала 68 лесных пожаров и 1 065 возгораний на землях иных категорий.

Жителям края запрещено сжигать сухую траву, разводить костры на землях сельхозназначения. Владельцам земельных участков, граничащих с лесом, необходимо обеспечить пожарную безопасность. То есть нужно очистить полосу шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить участок от леса минерализованной полосой или противопожарным барьером.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © Александр Черных