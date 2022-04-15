В мае начнут реконструировать маршрут Красноярск–Элита

Это будет третий этап реконструкции дороги. Объявлен аукцион на выбор подрядной организации. Начальная стоимость контракта — 1 млрд рублей.

Необходимо будет провести работы на участке в 3 км, включая перекрёсток Красноярск–Элита и Минино–Бугачево, сообщается на сайте правительства Красноярского края. В рамках реконструкции расширение дороги (трасса станет четырёхполосной), обустройство развязки и разворотных петель, строительство надземного перехода. Движение транспорта будет организовано более безопасно из-за развязок и разворотов, которые позволят исключить светофоры. На дороге появится система водоотвода, наружное освещение, тротуары и автобусные остановки.

Работы завершатся в 2024 году.

Реконструкцию маршрута Красноярск – Элита в Емельяновском районе разделили на несколько этапов (два реализуют в этом году). В районе остановки «Мясокомбинат» ось дороги сместят, выполнят её спрямление и сопряжение с улично-дорожной сетью Красноярска, на участке с т-образным перекрёстком Красноярск – Элита и Еловое – станция Минино начнётся строительство развязки с разворотными съездами. Работы завершатся до конца года. на эти работы потратят более 745 млн рублей.

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