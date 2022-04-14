Школьники и студенты Красноярского края получили бесплатный доступ к онлайн-курсам

Школьники и студенты Красноярского края могут получить бесплатный доступ к образовательным онлайн-курсам. Платформа «Цифровой образовательный контент» была запущена в 2021 году в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». За первые месяцы её пользователями стали более 1,5 млн. человек.

Инициаторам создания проекта стали Минцифры РФ и Минпросвещения РФ. Учащимся предлагают широкий выбор образовательного контента. Зарегистрироваться на сервисе могут ученики 1-11 классов, студенты, преподаватели, руководство учебных заведений, а также родители.

Сейчас на платформе доступны уроки от «Учи.ру», «Фоксфорда», «Мобильного электронного образования», «1С: Урок», «Нового Диска» и 1,3 тыс. курсов по школьным предметам. К проекту уже присоединились 20 тыс. образовательных организаций по всей России.

Пользователи могут обратиться за помощью в выполнении домашнего задания, отслеживать свою успеваемость, подготовиться к экзаменам, олимпиадам и проектным конкурсам, а также собрать своё цифровое портфолио.

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня