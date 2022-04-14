14 апреля
Красноярск
погода +7 °C
81.29
 
€ 88.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Школьники и студенты Красноярского края получили бесплатный доступ к онлайн-курсам

Главная Общество
Красноярск
21:00 14 Апреля 2022
красноярск, образование
версия для печати Ico_print

Школьники и студенты Красноярского края могут получить бесплатный доступ к образовательным онлайн-курсам. Платформа «Цифровой образовательный контент» была запущена в 2021 году в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». За первые месяцы её пользователями стали более 1,5 млн. человек.

Инициаторам создания проекта стали Минцифры РФ и Минпросвещения РФ. Учащимся предлагают широкий выбор образовательного контента. Зарегистрироваться на сервисе могут ученики 1-11 классов, студенты, преподаватели, руководство учебных заведений, а также родители.

Сейчас на платформе доступны уроки от «Учи.ру», «Фоксфорда», «Мобильного электронного образования», «1С: Урок», «Нового Диска» и 1,3 тыс. курсов по школьным предметам. К проекту уже присоединились 20 тыс. образовательных организаций по всей России.

Пользователи могут обратиться за помощью в выполнении домашнего задания, отслеживать свою успеваемость, подготовиться к экзаменам, олимпиадам и проектным конкурсам, а также собрать своё цифровое портфолио. 

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске завершились учения сотрудников МЧС России

В Красноярске завершились учения сотрудников МЧС России

14 Апреля 2022 г.
Для этого построили целый населённый пункт
Новости Красноярска: В Красноярском крае мост через реку Черемшанка закрывают на неопределенный срок

В Красноярском крае мост через реку Черемшанка закрывают на неопределенный срок

14 Апреля 2022 г.
Ограничения начнут действовать в полночь 15 апреля
Новости Красноярска: В Красноярске дорожно-уборочную технику подготовили к летнему сезону

В Красноярске дорожно-уборочную технику подготовили к летнему сезону

14 Апреля 2022 г.
Трудиться на дорогах города будут около 100 человек
Новости Красноярска: Младший сержант из Красноярского края погиб во время спецоперации на Украине

Младший сержант из Красноярского края погиб во время спецоперации на Украине

14 Апреля 2022 г.
У мужчины остались супруга и 3-летняя дочь
Новости Красноярска: В Красноярске со Свердловского района вывезли 500 КамАЗов мусора

В Красноярске со Свердловского района вывезли 500 КамАЗов мусора

14 Апреля 2022 г.
На данный момент в списке на очистку около 60 участков
Новости Красноярска: Житель Омской области из-за жены зарезал собутыльника

Житель Омской области из-за жены зарезал собутыльника

14 Апреля 2022 г.
Потом в доме он поджог его труп
Новости компаний
14/04
Комбинат «Волна» поддержал проект по профориентации школьников
11/04
Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушения лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли
08/04
Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Еще двое уроженцев Красноярского края погибли в ходе спецоперации на Украине

Еще двое уроженцев Красноярского края погибли в ходе спецоперации на Украине

9 Апреля 2022 г.
Они посмертно награждены орденом Мужества
Новости Красноярска: В Красноярске задержали напавшего на 17-летнюю девушку насильника

В Красноярске задержали напавшего на 17-летнюю девушку насильника

12 Апреля 2022 г.
Причастным к преступлению оказался 35-летний житель Красноярска
Новости Красноярска: Роспотребнадзор предупредил о продукции Kinder с сальмонеллой

Роспотребнадзор предупредил о продукции Kinder с сальмонеллой

9 Апреля 2022 г.
Ведомство принимает меры по выявлению и изъятию из оборота этой продукции
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru